الأردن وبريطانيا ينفذان إنزالا جويا لمساعدات على غزة

(CNN) -- قام الأردن وبريطانيا بإنزال 4 أطنان من المساعدات الإنسانية جوا على مستشفى في شمال غزة.

وبحسب البيانات الصادرة عن الأردن وبريطانيا، تم تسليم المساعدات إلى مستشفى تل الهوى، الأربعاء، بما في ذلك الأدوية والوقود والمواد الغذائية للمرضى والموظفين في المستشفى.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة 12 نُفذت هذه المرة على المستشفى الميداني الأردني في غزة 77.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أردني قوله إن "عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الجانب البريطاني الصديق، وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان: "تم إرسال شحنة المساعدات الممولة من المملكة المتحدة، والتي سلمتها القوات الجوية الأردنية، مع أجهزة تعقب لضمان وصولها إلى المستشفيات بأمان".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "عملنا بشكل وثيق مع شركائنا الأردنيين لتوصيل هذه الإمدادات مباشرة إلى مستشفى تل الهوى في شمال غزة".

وأضاف كاميرون: "سيستفيد آلاف المرضى، وسيمكن الوقود هذا المستشفى الحيوي من مواصلة عمله المنقذ للحياة".

وقال كاميرون إن الوضع في غزة "يائس وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات بشكل كبير وبسرعة"، ودعا إلى "هدنة إنسانية فورية للسماح بدخول مساعدات إضافية إلى غزة في أسرع وقت ممكن وإعادة الرهائن إلى الوطن".

ونفذ الأردن 12 عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.