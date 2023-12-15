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الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية في شمال غزة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الخميس، تنفيذ عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.

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ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية عن الجيش فقد رافقت طاقم الطائرة الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي الأردني.

يذكر أن الأميرة سلمى دخلت التاريخ في عام 2020 عندما أصبحت أول طيارة عسكرية في الأردن.

وأضافت الوكالة أن "طاقم الطائرة تمكن من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى".

وأكد الجيش الأردني أنه "مستمر بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع".

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