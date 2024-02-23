مصدر يوضح موقف إسرائيل من المشاركة في اجتماع باريس بشأن غزة

(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وافق على إرسال فريق مفاوض بقيادة مدير جهاز الاستخبارات (الموساد) ديفيد بارنياع إلى باريس، الجمعة، لمواصلة المحادثات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف المسؤول أنه "من المتوقع أن يتم تمكين فريق التفاوض للمشاركة في مفاوضات جوهرية بدلا من مجرد الاستماع إلى المقترحات كما فعلوا خلال الاجتماعات التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي".

وهناك توقعات بأن الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها ستصوت على هذا الأمر لإعطاء الموافقة النهائية على الزيارة.

وحسبما صرح مصدران، لشبكة CNN، الأربعاء، فمن المتوقع أن يصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ونظيره المصري عباس كامل و رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إلى باريس، الجمعة، لإجراء محادثات.

ولم تؤكد الحكومة الإسرائيلية حضورها بعد.

وجاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء الحربي، مساء الخميس، في نهاية يوم شهد اجتماع منسق الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن حكومة بلاده تنتظر تأكيد وصول الدواء إلى الرهائن في غزة قبل الموافقة على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وهذا الدليل، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية من المحادثات التي جرت في القاهرة، الأربعاء، وحث المسؤولين الأمريكيين، أدى في نهاية المطاف إلى موافقة إسرائيل على إرسال فريق مفاوض إلى باريس.

وفي سياق متصل، قالت حركة "حماس"، في بيان، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية "اختتم" زيارته لمصر، التي استمرت عدة أيام، حيث التقى بكبار المسؤولين المصريين لبحث عدة قضايا.

وقال البيان: "عقد هنية عدة لقاءات مع رئيس المخابرات المصرية ومساعديه، حيث بحثوا الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى قضية تبادل الأسرى".