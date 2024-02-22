(CNN)-- تتسابق إدارة جو بايدن مع الزمن في محاولة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" قبل شهر رمضان المقبل، حيث يعتقد كبار المسؤولين الأمريكيين أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة هو السبيل المعقول الوحيد لتحقيق أول وقف لإطلاق النار في الصراع المميت منذ الهدنة التي استمرت 7 أيام في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني – وربما نهاية الحرب في نهاية المطاف.

ويخيم على المناقشات بشأن صفقة الرهائن تهديد إسرائيل بشن هجوم على رفح في جنوب غزة، حيث فر نحو 1.5 مليون نازح من غزة.

وحذر المسؤولون الأمريكيون إسرائيل بوضوح من التوغل جنوبا دون ضمان سلامة هؤلاء المدنيين- وهي مهمة تبدو مستحيلة.

وقال دبلوماسي مطلع على المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" التي تتوسط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة: "إذا كانت هناك عملية ضد رفح، فيمكننا أن ننسى حدوث صفقة".

ومع بدء شهر رمضان في 10 مارس/آذار، فإن الأسبوعين المقبلين من المفاوضات سيكونان "محوريين"، حسبما قال مصدر مطلع على الجهود الجارية لشبكة CNN

وأي هجوم عسكري من جانب إسرائيل خلال شهر رمضان لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات في جميع أنحاء المنطقة.

ويعد الأمر الأقل وضوحا بالنسبة لبعض المسؤولين المشاركين في المناقشات هو إلى أي مدى يفضل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال بدلا من شن هجوم على رفح من شأنه أن يواصل هدفه المتمثل في تفكيك "حماس"، وقال الدبلوماسي: "لا يبدو أن نتنياهو مستعد للتوصل إلى أي اتفاق في الوقت الحالي".

ولا يمكن أن تكون المخاطر في هذه اللحظة أكبر بكثير بالنظر إلى أن التوصل إلى اتفاق ناجح يمكن أن يؤدي إلى مرحلة جديدة وربما نهائية من الحرب التي دخلت الآن شهرها الخامس.

وتقول المصادر عن المحادثات التي توقفت أنها كانت صعبة على الرغم من بعض التقدم الذي تم إحرازه في الأسابيع الأخيرة، وكذلك كانت أكثر تعقيدا بكثير من الجولة الأولى من المحادثات.

وكان العديد من كبار مسؤولي الأمن القومي التابعين للرئيس جو بايدن يسافرون داخل وخارج الشرق الأوسط في تتابع سريع في الأسابيع الأخيرة، مما دفع إسرائيل و"حماس" إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار مدته 6 أسابيع للقتال وإطلاق سراح الرهائن في نهاية المطاف.

وعاد منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى القاهرة الأربعاء قبل أن يتوجه إلى إسرائيل الخميس لمواصلة هذه الجهود؛ وتأتي رحلته في أعقاب زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز إلى المنطقة الأسبوع الماضي والتي تضمنت توقفا في الدوحة وإسرائيل والقاهرة.

ومن المتوقع أن يسافر بيرنز إلى باريس يوم الجمعة لإجراء مزيد من المحادثات مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين ومصريين، بحسب مصدرين مطلعين.

نتنياهو يصف مقترحات "حماس" بـ"الوهمية"

كما زار قادة "حماس" القاهرة هذا الأسبوع للاجتماع مع مسؤولين مصريين لمحاولة دفع الصفقة إلى الأمام بعد أن رفض نتنياهو السلسلة الأخيرة من مقترحات "حماس" ووصفها بأنها "وهمية".

وتضمنت الأطر للصفقة سلسلة من فترات التوقف متعددة المراحل التي من شأنها أن تصل إلى وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر ونصف على الأقل أثناء إطلاق سراح الرهائن والفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ويقول أشخاص مطلعون على المحادثات إن من بين أكبر النقاط الشائكة مطالبة "حماس" بالإفراج عن نحو 1500 فلسطيني من السجون في المرحلة الأولى، ومغادرة القوات الإسرائيلية غزة، وإجراء مناقشات من شأنها أن تؤدي إلى نهاية رسمية للحرب.

وفي الاجتماعات التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي مع رؤساء الاستخبارات من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر ورئيس الوزراء القطري، كان الوفد الإسرائيلي على استعداد فقط لمناقشة جوانب المساعدات الإنسانية للصفقة، وليس الجوانب الأخرى، كما قال مصدر دبلوماسي، والذي أضاف أن إسرائيل لم ترسل فريقا فنيا مع وفدها، وهو دليل على أنهم لم يكونوا يعتزمون التفاوض حقا، ثم أضافت إسرائيل شرطا آخر وهو: إثبات أن الدواء الذي تم إرساله إلى غزة للرهائن قد وصل إليهم بالفعل.

وقال غال هيرش، منسق شؤون الرهائن في الحكومة الإسرائيلية، لشبكة CNN ، السبت في مؤتمر ميونيخ الأمني: "هذا مهم للغاية لأنه سيُظهر لنا أن هناك شخصا ما هناك في غزة يمكنه حقًا تسليم الرهائن لدينا وإطلاق سراحهم".

وردا على ذلك، قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، إن قطر حصلت على تأكيد من حركة "حماس"، بتلقيها شحنة أدوية للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف الأنصاري، في بيان، أن قطر تلقت هذه التأكيدات بصفتها الوسيط في الاتفاق.

وبينما تبدو إسرائيل متمسكة بموقفها، يتوقع المفاوضون أن ترد "حماس" مرة أخرى في الأيام المقبلة لكن نظرا للفجوات التي لا تزال قائمة، فإن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يبدو وشيكا بعد.

ويحذر المسؤولون الأمريكيون والأمم المتحدة، إلى جانب وكالات الإغاثة الدولية، من وقوع كارثة إذا توغلت إسرائيل في رفح حيث يبحث الفلسطينيون بشدة عن مأوى.

وتقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية مدينة رفح بالفعل، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص في مجموعة واحدة من الغارات الأسبوع الماضي.

وفي مسودة قرار أمريكي تم توزيعها في الأمم المتحدة يوم الاثنين، كتب المسؤولون الأمريكيون أن "مثل هذا الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يتم في ظل الظروف الحالية"، لكن المسؤولين الإسرائيليين يواصلون التحذير من العملية الوشيكة.

وحذر الوزير الإسرائيلي بيني غانتس خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلا: "يجب على العالم أن يعرف، وعلى قادة حماس أن يعرفوا إذا لم يعد رهائننا إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيستمر في منطقة رفح".

وشهدت صفقة الرهائن الأولى في أواخر نوفمبر عودة عشرات الرهائن وهدنة لمدة أسبوع.

ومنذ انتهاء تلك الهدنة، قبل ثلاثة أشهر بالفعل، استمرت مستويات الضحايا المدنيين في غزة في الارتفاع، وكذلك الإدانة العالمية للعملية العسكرية الإسرائيلية والضغوط السياسية على إدارة بايدن للدعوة إلى إنهاء دائم للحرب.

وتقول المصادر إن كبار المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه لا توجد فرصة لوصول إسرائيل إلى النقطة التي توافق فيها على وقف دائم لإطلاق النار في الحرب دون إطلاق سراح الرهائن.

ويقولون إنه فقط خلال فترة توقف القتال، حتى لو اعتبرت مؤقتة، يمكن أن تستمر المناقشات التي من شأنها إنهاء الحرب في نهاية المطاف.

ويستمر المسؤولون الإسرائيليون، بما في ذلك نتنياهو، في القول بأن "النصر الكامل مطلوب على حماس".

وفي الأغلب، تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب إسرائيل، وإن كان ذلك بمسافة أكبر قليلاً مع تزايد انتقاد مسؤولي الإدارة الأمريكية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وقد وصف بايدن نفسه مؤخرا سلوك إسرائيل بأنه "تجاوز الحدود" ووصف القصف بأنه "عشوائي".

واستخدمت الولايات المتحدة مرة أخرى حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وبدلا من ذلك، بدأت الولايات المتحدة في تعميم مشروع قرارها الخاص الذي يدعو إلى "وقف مؤقت لإطلاق النار"، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة كلمة "وقف إطلاق النار" في الأمم المتحدة. ولكن ذلك حدث بعد أيام قليلة من بدء بايدن نفسه في استخدامه، وهو تحول ملحوظ.

وقال البيت الأبيض إن دعم قرار الأمم المتحدة الذي اقترحته الجزائر الثلاثاء في خضم محادثات الرهائن الجارية كان سيعرض محادثات وقف إطلاق النار للخطر.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الثلاثاء: "أعتقد أن الشعب الأمريكي، ومعظم الناس في جميع أنحاء العالم، يحبون رؤية هؤلاء الرهائن في منازلهم مع عائلاتهم وإذا صوتنا ووافقنا على هذا القرار - فإن فرص القيام بذلك ستنخفض إلى حد كبير".