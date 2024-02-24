قيادي في "حماس" يعلق لـCNN على خطة نتنياهو بشأن "مستقبل غزة"

(CNN) -- علق القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، لشبكة CNN، على الخطة التي كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النقاب عنها بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، حيث رفض حمدان الخطة وقال إن "المقاومة ستمنع هذه الخطة من النجاح"، وأضاف: "نعتقد أنه بدون مقاومة يمكن أن تنجح خطة نتنياهو، لكن المقاومة ستمنع هذه الخطة من النجاح".

وتضمنت خطة نتنياهو لمستقبل غزة "التجريد الكامل من السلاح بالقطاع وحرية العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة بأكمله و إقامة منطقة أمنية".

وحصلت شبكة CNN على نسخة من الخطة التي قدمها نتنياهو إلى أعضاء مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، مساء الخميس.

وكان نتنياهو دعا بوقت سابق هذا الأسبوع أعضاء الكنيست (البرلمان) إلى التصويت بـ"أغلبية ساحقة" على مشروع قرار "ينص على معارضة إسرائيل لمحاولة فرض إنشاء دولة فلسطينية عليها".

وفي بيان نشره أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرجع نتنياهو مشروع القرار إلى "ضغوطات من نوع جديد تتمثل في محاولة فرض إنشاء دولة فلسطينية علينا وهي ستشكل خطرًا على وجود دولة إسرائيل بشكل أحادي الجانب"، حسب قوله.

وعبر نتنياهو عن رفضه ما اعتبره "استسلام إسرائيل لإملاء دولي"، قائلا: "نحن نرفض ذلك رفضا قاطعا".

وعن المحادثات بين الوسطاء في باريس بشأن غزة، رد القيادي في "حماس"على سؤال حول ما إذا كانت الحركة ستتنازل عن مطالبها الأصلية، والتي وصفها الوزراء الإسرائيلي بـ"الوهمية"، قال حمدان إن موقف الحركة "لم يتغير".

وكانت "حماس" قدمت ردا مفصلا هذا الشهر لوقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر ونصف واتفاق لتبادل الرهائن مقابل فلسطينيين في سجون إسرائيل.

ورفضت إسرائيل هذه المطالب، لكن المحادثات غير المباشرة استمرت في القاهرة حيث واجهت إسرائيل ضغوطا من حلفائها وأسر الرهائن للتفاوض.

وعلى الجانب الآخر، واجهت "حماس" احتمال شن هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني.

وقال حمدان إن "رفض إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية يعطل سير المفاوضات"، وأضاف: "إسرائيل، مع استمرار المفاوضات، تعلن رفضها لإقامة دولة فلسطينية تحت أي ظرف من الظروف، وبالتالي تخلق العراقيل".

وانتقد أيضا دور الولايات المتحدة في المحادثات، قائلاً إنها "ليس لديها نية حقيقية لوقف الحرب في غزة"، وقال: "لو كان لدى الولايات المتحدة نية حقيقية لوقف الحرب لسمحت بتمرير قرار مجلس الأمن"، في إشارة إلى مشروع قرار مدعوم عربيا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والذي اعترضت الولايات المتحدة عليه، الثلاثاء.