نتنياهو يكشف عن خطة لمستقبل غزة ما بعد حماس

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(CNN)-- كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، النقاب عن خطة لمستقبل غزة في مرحلة ما بعد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بما في ذلك “التجريد الكامل من السلاح” بالقطاع و"حرية العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة بأكمله" و"منطقة أمنية" داخل الجيب.

وحصلت شبكة CNN على نسخة من الخطة التي قدمها نتنياهو إلى أعضاء مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، مساء الخميس.

ويأتي هذا بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي على إرسال فريق مفاوض بقيادة مدير جهاز الاستخبارات "الموساد"، ديفيد بارنياع، إلى باريس، الجمعة، لمواصلة المحادثات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن، وفقا لما كشفه مسؤول إسرائيلي بوقت سابق.

وأضاف المسؤول أنه "من المتوقع أن يتم تمكين فريق التفاوض للمشاركة في مفاوضات جوهرية بدلا من مجرد الاستماع إلى المقترحات كما فعلوا خلال الاجتماعات التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي"

وكان نتنياهو قد دعا بوقت سابق هذا الأسبوع أعضاء الكنيست (البرلمان) إلى التصويت بـ"أغلبية ساحقة" على مشروع قرار "ينص على معارضة إسرائيل لمحاولة فرض إنشاء دولة فلسطينية عليها".

وفي بيان نشره أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرجع نتنياهو مشروع القرار إلى "ضغوطات من نوع جديد تتمثل في محاولة فرض إنشاء دولة فلسطينية علينا وهي ستشكل خطرًا على وجود دولة إسرائيل بشكل أحادي الجانب"، حسب قوله

وعبر نتنياهو عن رفضه ما اعتبره "استسلام إسرائيل لإملاء دولي"، قائلا: "نحن نرفض ذلك رفضًا قاطعًا".