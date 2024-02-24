(CNN) -- قالت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، الجمعة، في بيان إلى شبكة CNN، إن التقارير المتعلقة بإرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا "لا أساس لها من الصحة".

وأضافت: "على الرغم من عدم وجود قيود أو حظر دولي على بيع الصواريخ الباليستية، فإن إيران تعتبر نفسها ملزمة أخلاقيا بالامتناع عن صفقات الأسلحة طوال فترة الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا"، وتابعت أن هذا القرار "جاء للامتناع عن المساهمة في إدامة الحرب".

وحذر البيت الأبيض، الخميس، من أن العلاقات العسكرية "المتعمقة" بين روسيا وإيران، تساعد في توفير المواد لدعم حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، وتوقع فرض المزيد من العقوبات على إيران في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب ما إذا كانت إيران قد قدمت صواريخ باليستية للروس"، وأضاف: "بينما كنا نراقب ذلك عن كثب، لم نر أي تأكيد على أن الصواريخ انتقلت بالفعل من إيران إلى روسيا"، وتابع أنهم لا يرون "سببا" يمنع طهران من المضي قدما في نهاية المطاف من توفير الصواريخ لموسكو.

وسبق أن حذر مسؤولو البيت الأبيض من هذه المفاوضات النشطة.

