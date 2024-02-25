مسؤولون: جولة رابعة من الضربات ضد الحوثي تنفذها أمريكا وبريطانيا

"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

(CNN)-- نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد مجموعة من أهداف الحوثيين في اليمن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، وهي المرة الرابعة التي يشن فيها التحالف الدولي هجومًا مشتركًا على الجماعة المتمردة المدعومة من إيران.

وأصابت الضربات 18 هدفًا في ثمانية مواقع، وفقًا لبيان صادر عن التحالف، بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة تحت الأرض، ومنشآت تخزين الصواريخ، وأنظمة جوية بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، وطائرة هليكوبتر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان في وقت متأخر مساء السبت إن أربع طائرات مقاتلة من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي، تدعمها ناقلتان من طراز فوييجر، شاركت في ضربات التحالف.

وتأتي هذه الجولة الأخيرة من الضربات بعد اعتراف البنتاغون بأن الحوثيين نفذوا مؤخرًا المزيد من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن - وهما من أهم الممرات المائية في العالم.

وتسببت هذه الهجمات التي يقول الحوثيون إنها تضامن مع الفلسطينيين وسط الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة، في انخفاض هائل في عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وفي النصف الأول من فبراير، شهدت قناة السويس انخفاضًا بنسبة 42% في العبور الشهري وانخفاضًا بنسبة 82% في حمولة الحاويات من ذروتها في عام 2023، وفقًا للأمم المتحدة.

ونفذ الحوثيون أكثر من 45 هجوما على السفن التجارية والبحرية في المنطقة منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب بيان التحالف الذي وصفها بأنها "تهديد للاقتصاد العالمي" وتتطلب ردا دوليا.