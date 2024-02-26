المعشر لـCNN: أي هجوم على رفح سيدفع الفلسطينيين إلى مصر.. وإسرائيل لا تريد أغلبية فلسطينية

غارات إسرائيلية مميتة في رفح.. ومسؤول بالأمم المتحدة يحذر من "المزيد من الجرائم الوحشية"

(CNN) -- قدم الجيش الإسرائيلي خطته إلى حكومة الحرب "لإجلاء السكان من مناطق القتال" في قطاع غزة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين.

ولم تطلع CNN على نسخة من هذه الخطة بعد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب نتنياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح، حيث يعتقد أن أكثر من مليون شخص موجودون في هذه المدينة، غالبيتهم نزحوا من أجزاء أخرى من غزة.

وجاء هذا الأمر في الوقت الذي قالت فيه إسرائيل إنها تخطط لتوسيع عملياتها البرية في رفح كجزء من هدفها لتدمير حماس بعد هجمات 7 أكتوبر.

وفي بيانه الاثنين، لم يذكر مكتب رئيس الوزراء رفح بالاسم، لكنه قال إن الجيش الإسرائيلي قدم أيضا إلى حكومة الحرب "خطة العمليات المقبلة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق أيضا على خطة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة "بشكل يمنع أعمال النهب التي حدثت في شمال القطاع ومناطق أخرى".