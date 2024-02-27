بايدن يُجيب على سؤال حول موعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة

بشأن رفح وإطلاق الرهائن.. ما الذي دار بين بايدن ونتنياهو بآخر مكالمة؟

(CNN)- صرّح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN الثلاثاء بأن إسرائيل “فوجئت” بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول الاثنين – لكنه أكد أن إسرائيل تأمل أن يتضمن الاتفاق في البداية إطلاق سراح حوالي 40 رهينة، بما في ذلك جنديات إسرائيليات.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة، إن إسرائيل “فوجئت بأنه (بايدن) استخدم كلمة الإثنين وأنه استخدم عبارة وقف إطلاق النار".

في ظهوره في متجر للآيس كريم في مدينة نيويورك الإثنين، قال بايدن: "آمل أن يكون لدينا وقف إطلاق نار بحلول يوم الاثنين المقبل".

ورد المسؤول الإسرائيلي الثلاثاء: "لا أعلم الأساس الذي بنى عليه ما قاله".

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق بموجب الشروط الصحيحة، قائلا: "إسرائيل ستكون مستعدة للإفراج عن السجناء (الفلسطينيين) اليوم حتى، إذا نٌفذت الشروط".

وقال المسؤول إن التقارير الصحفية التي ذكرت أن إسرائيل تأمل في إطلاق سراح حوالي 40 رهينة في المراحل الأولية من الصفقة كانت صحيحة بشكل عام".

وأضاف: "أعداد الرهائن هي ما نراه الآن تقريبا، نحن نصر على الحصول على الجنديات".

وتشير سجلات شبكة CNN إلى أن 13 امرأة إسرائيلية ما زالت على قيد الحياة محتجزة كرهينة، بما في ذلك خمس في سن الخدمة العسكرية.