تكبد الجانبان خسائر فادحة.. CNN تلقي نظرة على عامين من الحرب في أوكرانيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بحث الجانبان آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا، وأكد الأمير محمد بن سلمان "حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونشرت وزارة الخارجية السعودية، في حسابها عبر منصة إكس، لقطات مصورة من اللقاء.

في بيان عبر قناته في تلغرام، قال الرئيس الأوكراني: "لقد أجريت محادثة هادفة وصادقة مع صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود وناقشنا نقاط صيغة السلام والتقدم الذي يمكن إحرازه بتنفيذها".

وأضاف زيلينسكي: "يمكن للقيادة السعودية أن تساعد في إيجاد حلول عادلة"، مُشيرًا إلى أنه بحث مع ولي العهد جهود التحضير لقمة السلام العالمية في سويسرا على مستوى القادة".

وقال زيلينسكي: "لقد ناقشنا محتوى القمة والخطوات التي يمكن اتخاذها لاستعادة الأمن الحقيقي لأوكرانيا وأوروبا بأكملها والمجتمع الدولي".