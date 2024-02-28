زيلينسكي يقيل القائد الأعلى لجيش بلاده.. ما الذي يحدث في أوكرانيا؟

"أوكرانيا هزمت الظلام".. شاهد ما قاله زيلينسكي في رسالته بمناسبة العام الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعليق الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي على اللقاء الذي أجراه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء.

وقال زيلينسكي في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) والتي أرفقها بمقطع فيديو من مراسم الاستقبال التي جرت له في المملكة، حيث قال: "لقد أجريت محادثة هادفة وصادقة مع صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود وناقشنا نقاط صيغة السلام والتقدم الذي يمكن إحرازه بتنفيذها".

وأضاف زيلينسكي: "يمكن للقيادة السعودية أن تساعد في إيجاد حلول عادلة"، مُشيرًا إلى أنه بحث مع ولي العهد جهود التحضير لقمة السلام العالمية في سويسرا على مستوى القادة.. لقد ناقشنا محتوى القمة والخطوات التي يمكن اتخاذها لاستعادة الأمن الحقيقي لأوكرانيا وأوروبا بأكملها والمجتمع الدولي.."

وخلص زيلينسكي بتدوينته قائلا: "بحثنا أيضًا في فرص محددة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين أوكرانيا والمملكة العربية السعودية.. ستعمل فرقنا في المجالات التي ناقشناها اليوم".

وأبرز نشطاء ابتسامة ولي العهد السعودي بمراسم الاستقبال في حين ذهب آخرون لإلقاء الضوء على المعاني وراء هذه الزيارة ودلالاتها حول وزن السعودية على الساحة الدولية.