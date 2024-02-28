برنامج الأغذية العالمي يحذر من "مجاعة وشيكة" في غزة بحلول مايو

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(CNN)-- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "احتمال حقيقي لحدوث مجاعة بحلول مايو/أيار، مع تعرض 500 ألف شخص للخطر إذا سمح لهذا التهديد بالحدوث في الواقع".

وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء: "اليوم، يحتاج جميع السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة تقريبا إلى المساعدات الغذائية".

وأضاف: "غزة تشهد أسوأ مستوى من سوء التغذية بين الأطفال في أي مكان في العالم"، وتابع أن "طفلا واحدا من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد".

وذكر سكاو أن برنامج الأغذية العالمي "مستعد لتوسيع العمليات ونطاقها بسرعة إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "يلزم اتخاذ إجراء فوري لتوفير زيادة هائلة في حجم الغذاء والإمدادات الإنسانية الأخرى".

وأكد: "نحن بحاجة إلى بيئة عمل آمنة وفعالة للعاملين في المجال الإنساني، وإلى أن يكون ميناء أشدود ومعبر كارني مفتوحين، ونظام إخطار إنساني فعال، وشبكة اتصالات مستقرة. وإذا لم يتغير شيء، فإن المجاعة وشيكة في شمال غزة".