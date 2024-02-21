رسالة طفلة من غزة للعالم: لا طعام ولا ماء ولا دواء.. هل تنتظرون موتنا؟

أفاد مراسل CNN، نيك روبرتسون، أن النقص المتفاقم في كميات الغذاء بغزة يتسبب في شعور المواطنين باليأس بشكل متزايد، حيث أدت حالات نهب شاحنات المساعدات الغذائية والتي سببها اليأس إلى توقف توصيل المساعدات في بعض المناطق.

وقد أعلن المورد الرئيسي للأغذية للأمم المتحدة.. برنامج الغذاء العالمي الثلاثاء، أنه سيوقف تسليم المساعدات إلى الشمال.. مما يزيد من تفاقم الظروف الصعبة بالفعل.. حيث أنه هناك 15% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية.

يقول الدكتور حسام أبو صفية رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى كمال عدوان جباليا،" إن الأمر الأكثر شيوعًا في جميع الحالات التي تأتي إلى المستشفى هو سوء التغذية. ويتسبب في مضاعفات تصل في بعض الأحيان إلى الموت."