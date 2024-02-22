تحدثت مذيعة شبكة CNN إيزا سواريز مع فيليبو غراندي رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حول الأزمة الإنسانية في غزة، حيث بات أكثر من 75% من سكان غزة الآن نازحين.

حيث عبّر غراندي عن قلقه والذي يشاطر به قلق جميع زملائه في الأمم المتحدة، من أن هذا التجمع للأشخاص على الحدود مع مصر مع تقلص المساحة المتاحة لهم للنجاة هو أمر مأساوي للغاية.

وقال عنها، إن حدوث أزمة لاجئين أخرى ستكون كارثية، ولن تكون كارثية من الناحية الإنسانية فحسب، بل ستكون غير قابلة للحل سياسياً، وبالتالي ستكون مسمار يدق في نعش أي عملية سلام مستقبلية.

وقد أكد الضيف على تجنب ذلك بأي ثمن، من خلال تقديم المساعدات إلى غزة، ومن خلال وقف إطلاق النار الإنساني، وتحرير الرهائن.

وفي سؤال عن أن إسرائيل تخطط لشن هجوم بري في رفح، وإلى أين من المفترض أن يذهب سكان غزة؟ أجاب غراندي: "أعتقد أن مصر كانت واضحة للغاية منذ بداية هذه المأساة بأنها لا ترغب في تدفق الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى مصر."