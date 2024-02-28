ما سبب "تفاؤل" بايدن بشأن وقف إطلاق النار بغزة؟.. مسؤول أمريكي يجيب

بايدن يُجيب على سؤال حول موعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن بلادها تريد "رؤية وقف إطلاق النار مستمرا لأطول فترة ممكنة في قطاع غزة لإخراج جميع الرهائن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الاثنين، إنه يأمل في التوصل إلى "وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحركة "حماس" بحلول الاثنين المقبل، وذلك في التحول للغة من الدعوة إلى "التوقف المؤقت" عن القتال لوقف إطلاق النار ما يشير إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تري نهاية للصراع.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "نحن بالتأكيد نحاول التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار كجزء من هذا الاتفاق الذي سيسمح لنا بإخراج الرهائن وسيسمح لنا بدخول المساعدات الإنسانية".

ولم يوضح ميلر ما إذا كان وقف إطلاق النار هذا سيكون على مراحل مختلفة.

وبعد أن أعرب بايدن عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، أكد ميلر أنه كان هناك "تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي، وأن المسؤولين الأمريكيين يواصلون متابعة المزيد من التقدم هذا الأسبوع"، وقال ميلر: "بالتأكيد، نحن نرحب بالحصول على اتفاق بحلول نهاية هذا الأسبوع".

وردا على سؤال لشبكة CNNعن السبب وراء تفاؤل بايدن، قال ميلر: "ما يدعم تفاؤل الرئيس هو الخطوط العريضة للاتفاق الذي وضعناه من خلال مفاوضات الأسبوع الماضي، والمفاوضات المستمرة حتى هذا الأسبوع، وهو يؤمن وكذلك نحن نعتقد بأن الاتفاق في متناول اليد".