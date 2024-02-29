مصدران لـCNN: أمريكا تدرس إمكانية إسقاط المساعدات جوا على غزة

أمين عام "أطباء بلا حدود" لـCNN: الإغاثة عالية الجودة في غزة أكثر من مجرد عبور شاحنات أو إنزال جوي

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(CNN)-- قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN ، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إسقاط المساعدات جوا على غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك وفشل المساعدات في الوصول إلى سكان القطاع الذي مزقته الحرب.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه يجب بذل المزيد من الجهود حتى تصل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى سكان غزة، حيث يواجه أكثر من مليوني شخص "خطر وشيك" من المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن إمكانية الإنزال الجوي "يتم دراستها بجدية بناء على الظروف على الأرض".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت الأردن ومصر والإمارات وقطر وفرنسا بإسقاط مساعدات الإغاثة جوا على مناطق مختلفة في قطاع غزة في إشارة إلى مدى اليأس الذي وصل إليه الوضع.

يذكر أن موقع أكسيوس أول من أورد أن الولايات المتحدة تستكشف هذه الخطوة.

وقد دعا كبار المسؤولين الأمريكيين إسرائيل إلى فتح معابر إضافية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، حيث انخفض تدفق الشاحنات إلى القطاع إلى أقل من 100 يوميا في الأسبوع الماضي، وفقا لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور.

وقالت باور، الأربعاء، في رسالة بالفيديو من معبر كرم أبو سالم: "من الواضح تماما أنه مع استمرار تدهور الأوضاع في غزة، بالنسبة لشعب غزة، فإن المعبرين ليس كافيا".

وأضافت: "نحن نتحدث مع المسؤولين الإسرائيليين حول الحاجة إلى فتح المزيد من المعابر، والمزيد من الممرات إلى غزة، حتى يمكن زيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بشكل كبير"، وتابعت: "هذه مسألة حياة وموت."

والتقت باور، الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، حسبما قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN.