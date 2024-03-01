دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تفاعلا بتعليقه على تصريحات لقائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، حول ضرورة إعادة بناء السودان، خلال لقائه رئيس الوزراء الليبي في حكومة طرابلس، عبدالحميد الدبيبة.

ونشرت وسائل إعلام عربية وسودانية تصريحات حميدتي خلال الاجتماع وقوله إنه "بحث مع الدبيبة ضرورة بناء السودان"، وذلك نتيجة ما خلفته المواجهات العسكرية التي لا تزال مستمرة، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ اندلاعها في أبريل/نيسان 2023.

وعلق ساويرس على تصريحات حميدتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا بقوله: "طيب مش لما نعيد بناء ليبيا الأول؟".

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، مع ما كتبه نجيب ساويرس وجاءت أبرز التعليقات والردود كالتالي:

وحول اللقاء كتب "حميدتي" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء الخميس: "التقيت اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الشقيقة ليبيا، حيث أجريت معه مباحثات مثمرة وبناءة، تناولت التطورات التي يشهدها السودان في ظل الحرب الدائرة".

وأضاف حميدتي: "شرحت للسيد الدبيبة الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحرب، والأطراف التي تسعى لتوسعتها واستمرارها، قدمت له كذلك رؤيتنا لوقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا وإعادة بناء السودان على أسس جديدة وعادلة، وقدمت له أيضاً شرحاً حول تطورات الوضع الإنساني والظروف الصعبة التي يعاني منها السودانيون في ظل حرمانهم من المساعدات الإنسانية ما أدى إلى حدوث مجاعة في بعض المناطق ما يستدعي تدخلاً لإيصال المساعدات إلى مستحقيها عبر آليات وطرق جديدة".

وجاء استقبال الدبيبة لحميديتي في طرابلس بعد اجتماعه في 26 فبراير/شباط 2024، مع "رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال زيارته الأولى إلى العاصمة الليبية طرابلس".