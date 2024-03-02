تحليل CNN يكشف أحداث وقوع حادثة شارع الرشيد في غزة

--(CNN)قُتل ما لا يقل عن 115 شخصًا وأصيب ما لا يقل عن 760 آخرين بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار بينما كان مدنيون فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام، الخميس، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة.

والحادثة تعد واحدة من أكثر المآسي دموية في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في 7 أكتوبر.

والآن تتزايد الدعوات لإجراء تحقيق مستقل في الحادث، في حين قالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل لكشف الحقائق، وأيدت دول مثل فرنسا هذا النداء.

نبذة عن الحادثة

وصلت صباح الخميس قافلة مكونة من 18 شاحنة غذاء على الأقل إلى شمال غزة، أرسلتها عدة دول في المنطقة. وقال شهود إن المدنيين الفلسطينيين تجمعوا حول شاحنات المساعدات التي وصلت حديثا على أمل الحصول على الغذاء، وسرعان ما بدأت القوات الإسرائيلية في إطلاق النار. وقال شهود العيان لشبكةCNN إن شاحنات المساعدات حاولت الخروج من المنطقة، فصدمت شاحنات أخرى عن طريق الخطأ وتسببت في مزيد من القتلى والجرحى. وقدم الجيش الإسرائيلي رواية مختلفة عن الظروف، إذ قال في تحديث، الخميس، إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية لتفريق الحشد حول قافلة المساعدات، بعد أن شاهدت الناس يتعرضون للدهس.

وفيما يلي تحليل CNN للقطات من جيش الدفاع الإسرائيلي وقناة الجزيرة لإظهار مكان وقوع الحادث.