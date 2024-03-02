دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا، السبت، برده في تعليق منتقدا ما طالب به إعلامي مصري بمنع من يتحدثون بطريقة "لا تجوز" عن الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر، موضحا أن "ذلك ليس حرية ولكنه يمثل ضررا بالغا بتاريخ مصر"، حسب وصفه.

وقال الإعلامي المصري، جابر القرموطي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "مصري (كبير ف السن) عمل حوار مع منصة عربية من شهرين تقريبا، وقال كلاما لا يليق عن الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر، والنهاردة ترويج لحوار لشخصية كبيرة في السن برده بيقول كلام لا يجوز عن عبدالناصر".

وأضاف القرموطي في منشوره: "امنعوا الناس دي تتكلم بقي أرجوكم ..دي مش حرية، دا ضرر بالغ ب تاريخنا".

وردا على ما كتبه الإعلامي المصري، قال نجيب ساويرس منتقدا على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"،: "غريبة إعلامي زيك يحرض على منع الكلام ؟؟؟؟ كل واحد حر في رأيه".

وأردف ساويرس قائلا: "مفيش حاجة ودتنا في داهية إلا تأليه رؤسائنا !! عيب".

وأثار منشور الإعلامي المصري ورد نجيب ساويرس تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: