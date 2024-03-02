(CNN)-- بدأت الولايات المتحدة، السبت، إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا على غزة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين اثنين، حيث شملت المساعدات وجبات غذائية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد أعلن، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستبدأ عمليات الإنزال الجوي بعد وقت قصير من قوله إن "المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست كافية على الإطلاق".

وأسقطت ثلاث طائرات أمريكية من طراز سي-130 إمدادات إنسانية فوق قطاع غزة، السبت، بحسب مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول إنه تم إسقاط 66 حزمة مساعدات، 22 حزمة من كل طائرة.

وكانت هذه الحزم عبارة عن وجبات تم إسقاطها على سكان غزة، ولم تشمل الماء أو الإمدادات الطبية.