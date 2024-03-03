سيارة وزير خارجية السعودية تثير تفاعلا بفيديو وصوله لاجتماع رسمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة وصول وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان لحضور اجتماع رسمي بسيارة من شركة لوسيد.

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة العربية السعودية قائلة بتعليق: "عبر سيارة لوسيد.. وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مقر انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي الذي يجمع وزراء خارجية دول الخليج إلى جانب مصر، الأردن، والمغرب".

ويذكر أن سيارة "لوسيد إير" هي أول سيارة تطلقها شركة السيارات الكهربائية، التي استثمر بها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مليار دولار في سبتمبر/ أيلول من العام 2018.

ومن المقرر أن يبدأ سعر السيارة الجديدة التي تطمح إلى منافسة سيارات شركة "تسلا"، من 60 ألف دولار، أي حوالي 225 ألف ريال سعودي، إلّا أن سعر النماذج المعدلة منها قد يتخطى 100 ألف دولار.

وكانت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية قد دشنت في يوليو/ تموز 2023، أول 10 سيارات كهربائية من طراز لوسيد لدى إحدى شركات تأجير السيارات بالمملكة.