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(CNN)-- قال مسؤول حكومي إسرائيلي لشبكة CNN، الاثنين، إن بيني غانتس، وزير الحرب والمنافس السياسي لبنيامين نتنياهو، الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن، لا يمثل الحكومة خلال رحلته، وسط غضب واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفاؤه حول الرحلة.

ويقوم غانتس بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى واشنطن، حيث سيلتقي بنائب الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأصر المسؤول الإسرائيلي على أن نتنياهو لديه "خط مفتوح" مع الرئيس جو بايدن، وقال إن الاثنين تحدثا عشرات المرات منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما يعني أن تدخل غانتس غير ضروري.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية الأمر، إن إسرائيل "لن تجري مفاوضات بشأن الرهائن" في وسائل الإعلام.

منذ اندلاع الحرب، ارتفع حزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس في استطلاعات الرأي، في حين بدأ حزب الليكود بزعامة نتنياهو يفقد شعبيته.

وكان حزب الوحدة الوطنية، الذي يقوده غانتس، في المعارضة عندما قادت حماس هجومًا على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن غانتس وافق على الانضمام إلى الحكومة وأصبح عضوًا في حكومة الحرب المشكلة في أعقاب الهجوم.

في وقت سابق، قال مسؤول مطلع على الرحلة، إن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل هرتزوغ، تلقى تعليمات من مكتب نتنياهو بعدم التعامل مع زيارة غانتس. وهو ما يشير عدم موافقة نتنياهو على ذهابه إلى واشنطن.

ورفضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق. وتواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعليق.