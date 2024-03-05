أمين عام "أطباء بلا حدود" لـCNN: الإغاثة عالية الجودة في غزة أكثر من مجرد عبور شاحنات أو إنزال جوي

لماذا لا تصل المساعدات الإنسانية الى المدنيين في غزة؟.. شاهد ما كشفه تحقيق حصري لـCNN

(CNN)-- أطلقت القوات الإسرائيلية النار بينما كان الناس ينتظرون وصول المساعدات، مساء الاثنين، في شمال غزة، حسبما قال شاهد عيان في مكان الحادث لشبكة CNN.

وقال شاهد العيان إن إطلاق النار وقع عند دوار الكويت بشارع الرشيد بمدينة غزة قبيل منتصف ليل الاثنين.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وقال صحفي محلي لشبكة CNN: "كانت هناك نيران متفرقة... وكان بإمكاننا رؤية الرصاص الأحمر فوق رؤوسنا".

ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أي ضحايا بعد الحادث. ولم تحدد البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة.

وفرضت إسرائيل قيودًا على وصول المساعدات إلى غزة، إلا أنه تم السماح لبعض الشاحنات بالدخول إلى الجزء الشمالي من القطاع. وفي ظل انهيار أي سلطة عامة في غزة، فإن الفوضى والاضطراب غالبًا ما يترك الآلاف عرضة لخطر العنف أثناء عملية التوزيع.

وغالباً ما يسافر الآلاف من سكان شمال غزة لأميال وينتظرون ساعات طويلة لتلقي بعض المساعدات المحدودة التي تدخل غزة. ويغادر الكثيرون دون تلقي أي مساعدة.

وفي الأسبوع الماضي، فتحت قوات الجيش الإسرائيلي النار عندما حاول فلسطينيون أخذ المساعدات من الشاحنات التي تدخل شمال غزة ليلاً. وقال شهود عيان لشبكة CNN إن شاحنات المساعدات حاولت الهروب من المنطقة، فصدمت شاحنات أخرى عن طريق الخطأ وتسببت في مزيد من القتلى والجرحى. وقُتل ما لا يقل عن 118 شخصًا وجُرح 760 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.