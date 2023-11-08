أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن إسرائيل مسؤولة عن إطلاق النار الثلاثاء على قافلة مساعدات تديرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني تدوينة في حسابه على موقع إكس، تويتر سابقًا، قال فيها: "اليوم استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة إنسانية تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر في مدينة غزة"، واستخدم مصطلح "قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إن قافلتها تعرضت لإطلاق نار لكنها لم توجه اللوم لأي طرف، وأردفت قائلة إن شاحنتين من القافلة تضررتا وتعرض أحد السائقين لإصابات طفيفة.

وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق لكنه لم يُعلق على الأمر.

وطالب الجيش الإسرائيلي مرارًا المدنيين بالتوجه إلى جنوب وادي غزة في الوقت الذي يكثف فيه هجومه على حماس في مدينة غزة والجزء الشمالي من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس تعمل على الزج بنفسها في البنية التحتية المدنية وأنه سيضرب الحركة "حيثما كان ذلك ضروريًا".

وفي حدث منفصل، قالت إسرائيل الجمعة إنها نفذت غارة جوية على سيارة إسعاف تقول إن حماس تستخدمها.

ورفضت وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حماس، التأكيدات الإسرائيلية بأن عناصر حماس يستخدمون سيارة الإسعاف هذه.