دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعًا لآليات السوق.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الاتفاق الأوسع يشمل حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وقال مدبولي: "نعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة"، إضافة إلى "ترشيد وحوكمة الانفاق خلال الفترة المقبلة".

وذكر مدبولي أن الحكومة تسعى إلى زيادة الشراكة وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري، فيما أشار إلى خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه (مليار و272 مليون دولار).

قبيل الإعلان عن الاتفاق، أعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق الأربعاء، سلسلة قرارات، منها زيادة سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقًا لآليات السوق. ونتيجة للقرار، تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك إلى مستويات تتخطى الـ50 جنيهًا.