حزب الله والحوثي وميليشيات العراق.. نظرة تحليلية على مدى سيطرة إيران على وكلائها في المنطقة

القدس (CNN)-- قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن انفجارًا وقع بالقرب من سفينة مملوكة لشركة أمريكية قبالة سواحل اليمن صباح الأربعاء.

وأفادت أمبري أن سفينة قريبة أبلغت عن الانفجار بالقرب من ناقلة البضائع السائبة المملوكة للولايات المتحدة، التي ترفع علم بربادوس. وذكرت أمبري أن السفينة المملوكة للولايات المتحدة كانت تنجرف قبل حدوث الهجوم المشتبه به.

وفي وقت سابق الأربعاء، تلقت السفينة اتصالا من قبل جهة تُعرّف نفسها بأنها تابعة للبحرية اليمنية وأمرها بتغيير مسارها، وفقًا لأمبري. وقالت شركة الأمن البحري إن السفينة غيرت مسارها بعد ذلك قبل أن تبدأ في الانجراف. سبق أن أصدر الحوثيون أوامر بتغيير المسار قبل وقوع هجمات ومحاولات اختطاف.

وقالت أمبري إن البحرية الهندية كانت تحاول الاتصال بالسفينة.

وأشارت غرفة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، وهي قناة مشتركة للأمن البحري تديرها البحرية الملكية البريطانية، الأربعاء، إنها تلقت "تقريرًا عن حادث" في المنطقة.