قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

(CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي صورة لسفينة الشحن التي أصيبت الشهر الماضي بصاروخ باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن، وهي غارقة تحت سطح الماء في البحر الأحمر، محذرة من مخاطر بيئية وملاحية.

الصورة نشرتها القياد المركزية بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "في يوم 2 مارس/ آذار، وفي حوالي الساعة 2:15 صباحًا، غرقت سفينة ’أم ڤي روبيمار‘، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بليز، في البحر الأحمر بعد أن اصابها صاروخ باليستي مضاد للسفن من قبل الارهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في 18 فبراير/ شباط".

وتابعت: "كانت المياه تتسلل الى باطن السفينة ببطء منذ الهجوم غير المبرر"، مضيفة: "يشكّل ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة خطرا بيئيا في البحر الأحمر. كما ام غرق السفينة يمثل خطراً تحت سطح الماء على السفن الأخرى التي تبحر في مسارات الشحن المزدحمة عبر الممر المائي".

وأضافت: "يشكّل الحوثيون المدعومين من إيران تهديداً متزايداً للأنشطة البحرية العالمية. تظل الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف ملتزمين بحماية حرية الملاحة، ويسعون جاهدين لتعزيز سلامة وأمن المياه الدولية للشحن التجاري".

ومن المحتمل أن يكون الضرر الذي لحق بالسفينة روبيمار هو الأهم الذي لحق بالسفينة نتيجة هجوم شنه الحوثيون المدعومين من إيران، والذين استهدفوا الشحن التجاري في البحر الأحمر منذ أشهر.

وأدت الهجمات على أحد أهم طرق الشحن في العالم إلى قلب التجارة العالمية رأسا على عقب وأثارت مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا بعد أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس.