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إسرائيل تعيد 47 جثة مجهولة الهوية إلى غزة ودفنها في مقبرة جماعية

الشرق الأوسط
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القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في غزة، هشام عدوان، لشبكة CNN، إن 47 جثة مجهولة الهوية وصلت إلى معبر كرم أبو سالم، من الجانب الإسرائيلي، الخميس، وتم نقلها إلى غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، في رسالة لشبكة CNN، إنه تم دفن الجثث الـ47 في مقبرة جماعية في رفح، الخميس، بعد أن سلمها الإسرائيليون.

وكانت قد ألحقت القوات الإسرائيلية أضرارا جسيمة بمقبرة في خان يونس بجنوب غزة، مؤخرا، حيث قامت باستخراج الجثث ونقلها.

وقال الجيش الإسرائيلي حينها، لشبكة CNN، إن ذلك كان ضمن البحث عن رفات الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس" خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأظهرت لقطات للمقبرة وقد تم تجريفها، مع تضرر القبور وتدميرها، وترك بقايا بشرية مكشوفة، بعد أن أجرى الجيش الإسرائيلي عمليات في المنطقة.

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