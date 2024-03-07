دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للطاقة، إلى مَحَافظِ صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان "أعلن إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وبذلك تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة"، طبقا لما نقلته وكالة "واس".

وأضاف ولي العهد السعودي أن "نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية، يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وبأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني".

كما نقل البيان عن محمد بن سلمان قوله إن "صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية"، بحسب الوكالة.