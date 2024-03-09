حزب الله والحوثي وميليشيات العراق.. نظرة تحليلية على مدى سيطرة إيران على وكلائها في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إسقاط 28 طائرة بدون طيار على الأقل، مساء السبت، فوق البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال بيان لـ"سنتكوم": "في يوم 9 مارس/آذار بين الساعة الرابعة و 8:20 صباحًا (بتوقيت صنعاء) تخللت هذه الفترة مزيد من الاشتباكات، حيث استطاعت القوات الأمريكية وقوات التحالف من إسقاط ما لا يقل عن 28 طائرة بدون طيار".

وأضافت: "لم تتضرر أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو قوات التحالف في هذا الهجوم ولم ترد تقارير من السفن التجارية عن وقوع أية أضرار".

في وقت سابق السبت، أعلنت "سنتكوم" أن القوات الأمريكية أسقطت 15 طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران.

كانت فرنسا وبريطانيا أعلنا إسقاط عدد من الطائرات الحوثية المسيّرة، السبت.

ونشر وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، للحظة صد هجوم لطائرة مسيرة، قائلا إن "المملكة المتحدة وحلفاءنا سيواصلون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح وحماية حرية الملاحة".