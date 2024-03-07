قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في خطاب متلفز، الخميس، إن الحوثيين المدعومين من إيران استهدفوا 61 سفينة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف عبدالملك الحوثي أن جماعته أطلقت 403 صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة خلال 96 عملية استهدفت السفن وإسرائيل منذ أكتوبر الماضي.

وقدم المسؤولون الأمريكيون والغربيون تقديرات أقل، قائلين إن الجماعة شنت أكثر من 45 هجوما بالصواريخ والطائرات دون طيار ضد السفن التجارية والبحرية الأمريكية وقوات التحالف العاملة في البحر الأحمر منذ التصعيد الأخير في المنطقة، والتي تم اعتراض معظمها من قبل الولايات المتحدة أو مدمرات التحالف، أو سقطت دون أضرار في المياه.

وقال الحوثي إن السفن التي تسافر في البحر الأحمر وخليج عدن تخفي مواقعها من خلال حجب مواقع التتبع عبر الإنترنت والبقاء بعيدا عن الساحل اليمني.

وزعم عبدالملك الحوثي أن 64 عملية حوثية استهدفت السفن في البحر، و32 عملية أخرى استهدفت إسرائيل.

كما ادعى عبدالملك الحوثي أنه تم استهداف 7 سفن خلال الأسبوع الماضي بـ19 صاروخا باليستيا وطائرات مسيرة في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب.

والأربعاء، أصاب صاروخ باليستي حوثي سفينة تجارية في خليج عدن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة على الأقل.

وأضاف القيادي أن الحوثيين لن يتوقفوا عن هجماتهم في البحر الأحمر حتى "يتوقف العدوان الإسرائيلي ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".