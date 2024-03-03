ارتفعت حصيلة قتلى المأساة التي شهدتها قافلة المساعدات في شمال غزة، الخميس، إلى 118 شخصًا، بحسب وزارة الصحة في غزة. ولا تستطيع CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي من مكان الحادث حشدًا كبيرًا من الأشخاص اليائسين وهم يتجمعون حول قافلة مساعدات في مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية فتحت النار مستهدفة المدنيين وأصابت الحشود بالذعر. كما أفاد الأطباء بسقوط عشرات القتلى والجرحى بالرصاص.

من جانبه، أدلى الجيش الإسرائيلي برواية مختلفة للأحداث، حيث قال إن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية لتفريق الحشد، وانتقد أي تقارير عن استهداف المدنيين عمدا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري: "لقد قمنا بتأمين هذه العملية. لقد قمنا بهذه العملية الإنسانية. إن الادعاء بأننا هاجمنا القافلة وأصبنا الناس عمداً لا أساس له من الصحة".

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