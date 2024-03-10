وسائل إعلام رسمية: غارات جوية إسرائيلية تقتل 5 وتصيب 9 بجنوب لبنان

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نشر الأحد ، 10 مارس / آذار 2024

(CNN)-- قُتل خمسة أشخاص وأُصيب تسعة آخرون في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي أطلق صاروخين جو-أرض على منزل في منطقة العين في بلدة خربة سليم، مما أسفر عن مقتل أب وزوجته الحامل وطفليهما وشخص آخر.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه تم إرسال فرق الطوارئ والإغاثة لانتشال الجثث ونقلها إلى المستشفى الحكومي في تبنين.

وأضافت الوكالة أن "الغارة تسببت في تدمير كامل للمنزل وألحقت خسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة به".

وأصدر حزب الله اللبناني، السبت، بيانا قال فيه إن ثلاثة من مقاتليه قُتلوا، السبت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

واتصلت CNN بالجيش الإسرائيلي للتعليق، وقال إنه يبحث في التقارير حول الغارة الجوية.

وقال الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا إنه يستهدف "البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في مناطق جنوب لبنان".