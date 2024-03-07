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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤول حكومي لبناني لشبكة CNN، الخميس، إن لبنان أعاد تعميم "رؤيته" التي تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل إلى دول الوساطة هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أن الرؤية اللبنانية، التي قُدمت لأول مرة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، تدعو إلى "التنفيذ الكامل والمتوازن" لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حرب عام 2006.

وأوضح المسؤول أن الرؤية اللبنانية تدعو أيضا حزب الله وإسرائيل إلى تبني "وقف كامل وفوري للأعمال العدائية"، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية جوا وبرا وبحرا. وعند توقفها بشكل كامل، ستسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها مثل مزارع شبعا. بالتوازي مع ذلك، سينسحب حزب الله وأي فصائل مسلحة من المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود مع إسرائيل، ولن تتواجد هناك سوى قوات الجيش اللبناني.

وقال المسؤول: "لا أسلحة في تلك المنطقة إلا أسلحة الحكومة، ولا سلطة في تلك المنطقة إلا سلطة الحكومة".

وأضاف المسؤول أنه بالنظر إلى الاقتصاد اللبناني المتعثر، فإن شركاءه في المجتمع الدولي، بما في ذلك قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سيكون عليهم المساعدة في دعم هذه الخطة ماليا.

وأكد المسؤول أنه رغم عدم مشاركة حزب الله في المفاوضات، إلا أن الحكومة اللبنانية تجري "مناقشات بانتظام" مع الحزب.

وزار عاموس هوكشتاين، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لبنان هذا الأسبوع- في زيارة هي الأحدث ضمن عدة رحلات قام بها منذ اندلاع الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. حيث اجتمع مع كبار المسؤولين اللبنانيين لإيجاد حل دبلوماسي لتبادل إطلاق النار المستمر على طول الحدود الإسرائيلية- اللبنانية. ثم سافر إلى تل أبيب والتقى بوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.

وأردف المسؤول اللبناني قائلا إن مسؤولي الحكومة اللبنانية أجروا مناقشات منتظمة مع الولايات المتحدة للتوسط في الصراع، و"أوضحوا اقتراحهم وموقفهم" لهوكشتاين عندما كان في بيروت.

وأضاف المسؤول: "لا نريد أن تتوقف الأعمال العدائية ثم تُستأنف بعد بضعة أشهر، نريد شيئا طموحا ومستداما وشاملا".

وأشار المسؤول إلى أن رؤية لبنان ستضمن الاستقرار الدائم الذي يعيد للبلاد سيادته في الجنوب، ضمن حدوده المُعترف بها دوليا.

وأضاف المسؤول اللبناني أن فرنسا أرسلت "اقتراحا بناء" رسميا يهدف إلى تهدئة التوترات على الحدود، وهو قيد الدراسة حاليا، لكنه "لا يزال بحاجة إلى مزيد من النقاش".

وبحسب المسؤول، فإنه حتى الآن، وجهت إسرائيل "إنذارات وتهديدات" للبنان وقدمت مقترحات تأخذ فقط أمنها في الاعتبار، بدلا من ضمان "حل مربح لكلا البلدين".