ماذا قالت الاستخبارات الأمريكية عن "قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم"؟

أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

إيهود باراك لـCNN: نتنياهو يريد أن يظهر بصورة الرجل القوي الذي لوى ذراع حماس.. ونحن بحاجة أمريكا

(CNN) -- اعتبر مجتمع الاستخبارات الأمريكي أن "قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم في خطر"، وفقا لتقييم سنوي غير سري تصدره أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن التهديدات الدولية.

وقال التقييم إن "قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم وكذلك ائتلافه الحاكم المكون من أحزاب يمينية ودينية اتبعت سياسات متشددة بشأن القضايا الفلسطينية والأمنية قد تكون معرضة للخطر".

وجاء في التقييم الذي صدر الاثنين أن " الشعور بعدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم ازداد بين الإسرائيليين مقارنة بمستوياته المرتفعة بالفعل قبل الحرب، ونتوقع خروج احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة".

وأضاف التقييم أن "تشكيل حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا أمر محتمل."

وتضغط إدارة جو بايدن على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وقالت إن العملية الإسرائيلية في منطقة رفح ستكون "خطا أحمر".

وفي مقابلة أجريت معه خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يود العودة إلى إسرائيل وإلقاء كلمة أمام برلمانها (الكنيست).

ووفقا لتقييم الاستخبارات الأمريكية "من المحتمل أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة طويلة الأمد من حركة حماس لسنوات قادمة، وسوف يكافح الجيش الإسرائيلي من أجل تحييد البنية التحتية تحت الأرض لحماس، والتي تسمح للمتمردين بالاختباء، واستعادة قوتهم، ومفاجأة القوات الإسرائيلية".