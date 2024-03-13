مصر.. ماذا نعلم عن مقتل 3 رهبان مسيحيين بهجوم بجنوب أفريقيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل إعلان مقتل 3 من الرهبان المسيحيين في هجوم في جنوب أفريقيا ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أين موقع الحادث في جنوب أفريقيا؟

المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قال في بيان نشر على صفحته الكنيسة الرسمية بفيسبوك أن الهجوم الذي تعرض له الرهبان الثلاثة كان "بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا".

من هم الرهبان الثلاثة؟

- الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا

- الراهب يسطس آڤا ماركوس

- الراهب مينا آڤا ماركوس

موقف البابا تواضروس وشيخ الأزهر من الحادث؟

أكدت الكنيسة أن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتابع الحادثة لحظة بلحظة انتظارا لمعرفة أسبابه، في حين نشر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بيانا نشر على صفحة الأزهر الرسمية بفيسبوك، ورد فيه: "أدان شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومقره في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وأسفر عن مقتل ثلاثة رهبان بالكنيسة.. ويؤكِّد شيخ الأزهر أن الاعتداء على النفس الآمنة في دُور العبادة هو عملٌ إرهابيٌّ بغيض، وأن الشرائع بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدًا مبررًا للقتل والإرهاب.."