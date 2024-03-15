دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنة إلى المصريين، الجمعة، قائلا إنهم يحاولون أن يكونوا على الطريق الصحيح لإعادة تصويب مسار الاقتصاد، بعد الإجراءات والاتفاقات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، وتعويم الجنيه.

وقال السيسي خلال كلمة ألقاها في أكاديمية الشرطة المصرية: "إحنا كنا خلال الأربع سنين اللي فاتت أو أكثر، كانت ظروف كورونا، وظروف الأزمة الروسية- الأوكرانية، والحرب في غزة، كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر".

وأضاف الرئيس المصري في مقطع فيديو نشرته الرئاسة المصرية: "الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، إن إحنا بنحاول نكون على الطريق الصيحيح لإعادة تصويب مسارنا الاقتصادي وتحسينه، وإحنا بنتكلم إننا عملنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وفيه شكل من أشكال الدعم مع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي أيضا، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى...، ودا في حد ذاته من جانبنا هي خطوات إننا نحسن ونطور ونصلح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي".

وأردف السيسي: "بأطمنكم إن الأمور الحمد لله ماشية ومفيش مشكلة لا في سلع ولا حاجة، وحتى المستلزمات اللي كانت متأخرة في الموانئ بتخرج دلوقتي".