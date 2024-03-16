بعد وصولها لغزة يوم الجمعة.. مسار سفينة المساعدات الأولى من قبرص

(CNN)-- أكدت منظمة World Central Kitchen غير الحكومية، التي نظمت سفينة المساعدات الأولى إلى غزة، لشبكة CNN، الجمعة، أنه تم تفريغ أول منصة من المساعدات بنجاح في القطاع المحاصر.

وقال متحدث باسم المنظمة غير الربحية، التي أسسها الشيف خوسيه أندريس، إنه تم تفريغ منصة التحميل بعد أن تم ربط بارجة السفينة بنجاح بالرصيف المبني لهذا الغرض في وسط غزة. تم تجميع الرصيف بسرعة من قبل العمال الذين بدأوا البناء في 10 مارس أو بعده، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي قدمتها ماكسار لشبكةCNN يوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أكمل التفتيش الأمني على السفينة والمساعدات التي كانت تحملها عند وصولها. وقال الجيش الإسرائيلي إن الفحص يهدف إلى ضمان "الامتثال لمعايير السلامة".

وقالت WCK إنها تأمل أيضًا في إرسال سفينة مساعدات ثانية إلى غزة قريبًا وبدأت في تحميل إمدادات جديدة على سفينة رست في ميناء لارنكا القبرصي، الجمعة.

وقالت في بيان إن 300 طن من المساعدات في الشحنة الثانية تشمل "منصات من السلع المعلبة والمنتجات - بما في ذلك الفاصوليا والجزر والتونة المعلبة والحمص والذرة المعلبة والأرز المسلوق والدقيق والزيت والملح".

كما تمكنوا من تحميل رافعة كبيرة، والتي يأملون أن "تساعد في عمليات التسليم البحرية المستقبلية إلى غزة". ولم تتمكن المنظمة غير الحكومية حتى الآن من تأكيد متى ستتمكن هذه السفينة الثانية من الإبحار باتجاه غزة.