بأول جمعة في رمضان.. بكم قدر عدد المصلين في المسجد الأقصى؟

(CNN)-- اختتمت صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى بالقدس دون وقوع أي حوادث. وأدى ما يقدر بنحو 80 ألف مصل مسلم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، وفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

يحمل المسجد الأقصى، الواقع في البلدة القديمة بالقدس، أهمية دينية عميقة للمسلمين في جميع أنحاء العالم باعتباره ثالث أقدس موقع في الإسلام. ويأتي ذلك بعد احتدام الجدل في إسرائيل حول ما إذا كان يجب تقليص عدد المصلين المسلمين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع للمؤسسة الأمنية حول الاستعدادات لشهر رمضان إن الحكومة تعطي الأولوية لحرية العبادة لجميع الأديان.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، قد دعا إلى الحد من عدد المصلين المسلمين المسموح لهم بزيارة المجمع خلال العطلة.

وقال بن غفير في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر إن قرار نتنياهو بعدم تقليص عدد المصلين المسلمين "يعرض الإسرائيليين للخطر"، قائلا إن القرار "يظهر أن رئيس الوزراء نتنياهو والحكومة المصغرة يعتقدون أنه لم يحدث شيء في 7/10.

ولفت بن غفير في بيانه إلى أن هذا القرار قد يعطي صورة انتصار لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".