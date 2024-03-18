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القدس (CNN)-- قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لشبكة CNN، الاثنين، إن الوفد الإسرائيلي، بقيادة مدير جهاز الموساد، ديفيد بارنيا، سُمح له بالسفر إلى الدوحة، بعد أن وافق مجلس الوزراء الحربي والأمني الإسرائيلي على تفويض الوفد لإجراء المفاوضات.

ويحدد التفويض، الذي وصفه المصدر بـ"الخطوط الحمراء"، حدود ونطاق المفاوضات بهدف إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ومن المتوقع أن يجري الوفد الإسرائيلي محادثات في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومسؤولين مصريين، الاثنين، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات لشبكة CNN.

وقدمت حماس مجموعة جديدة من المطالب، الخميس، بما في ذلك دعوات للإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين والاتفاق في نهاية المطاف على وقف دائم لإطلاق النار.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن "حماس تواصل التمسك بمطالب غير واقعية"، لكنه أعلن أن فريقا إسرائيليا سيسافر قريبا إلى الدوحة لإجراء مزيد من المحادثات.