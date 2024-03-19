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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية نجحت في تحديد وتدمير 7 صواريخ مضادة للسفن، و3 طائرات بدون طيار، و3 حاويات لتخزين الأسلحة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "تلك العمليات جرت، الاثنين، 18 مارس /آذار بين الساعة الواحدة ظهرا والـ7:40 مساء بتوقيت صنعاء".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "ذلك يأتي دفاعا عن النفس، حيث تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأردفت "سنتكوم" في منشورها أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".