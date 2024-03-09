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الحوثيون يزعمون: استهدفنا سفينة وعدة مدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن

الشرق الأوسط
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الحوثيون يزعمون: استدهفنا سفينة وعدة مدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن
Credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، أنها نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا سفينة وعدداً من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية و37 طائرة مسيرة، حسبما أوردت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

وزعم الحوثيون في بيان أن "قواتهم البحرية وسلاح الجو المسير نفذا عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت سفينة (PROPEL FORTUNE) الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، فيما استهدفت العملية الثانية عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بـ37 طائرة مسيرة"، حسبما نقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

وقال البيان إن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح".

وشددت جماعة الحوثي على أنها "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربيّ، حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، بحسب وكالة "سبأ".

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