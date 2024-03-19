أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- علّقت مسؤولة أمريكية كبيرة في مجال المساعدات الإنسانية على تقرير يحذر من أن المجاعة ستضرب شمال غزة في وقت ما بين منتصف مارس/آذار ومايو/أيار، واصفة ذلك بأنه "حدث مروع"، وحثت إسرائيل على فتح المزيد من الطرق البرية أمام المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، في بيان، الاثنين: "إننا نواصل دعوة إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق البرية إلى غزة وتقليل الاختناقات وتأخير عمليات التفتيش حتى تعمل المعابر البرية بكامل طاقتها، حتى في الوقت الذي نتبع فيه خيارات جوية وبحرية لتكملة هذه الطرق البرية".

وقال التقرير، الذي نشره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، إن القتال المستمر ونقص المساعدات الإنسانية يعني أن المجاعة أصبحت الآن "وشيكة في المحافظات الشمالية" من غزة و"من المتوقع أن تحدث في أي وقت بين منتصف مارس ومايو 2024".

وأشارت باور إلى "أن المستويات الكارثية للجوع وسوء التغذية الموصوفة في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يجب أن لا يمكن تصورها في الوقت الحالي، ولكن بالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، هذا هو الواقع. مع إعلانين سابقين فقط عن المجاعة في القرن الحادي والعشرين، يعد هذا حدثًا مروعًا".

كما دعت باور حماس إلى "الإفراج عن جميع الرهائن ووقف هجماتها واستخدام المدنيين كدروع بشرية، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد من صعوبة وصول المساعدات إلى المحتاجين".