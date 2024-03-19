أرقام صادمة.. 63 امرأة يُقتلن في كل يوم تستمر فيه الحرب بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن ما لا يقل عن 9,000 امرأة قُتلن على يد القوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة. ومن المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، حيث تفيد التقارير بأن العديد من النساء قتلن تحت الأنقاض.

ووصفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الحرب في غزة بأنها "حرب على النساء أيضا".

وأفادت الهيئة أن حوالي 63 امرأة يُقتلن كل يوم في غزة، وأن ما يقرب من 37 أم تُقتل يوميا.

وأصدرت الهيئة في فبراير/شباط بيانًا يوضح أن النساء والأطفال يشكلون حوالي 70% من ضحايا الحرب في غزة (حتى 12 فبراير 2024.(

وأوضح البيان المبني على معلومات أولية جمعتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة كتقييم سريع لـ 120 امرأة في غزة خلال الفترة بين 8 و11 فبراير/شباط، تأكيد أكثر من 4 من كل 5 نساء (84%) أن أفراد أسرهن يتناولون ما معدله نصف كمية الطعام التي كانوا يتناولونها قبل بدء الحرب أو أقل. حيث تتحمل الأمهات والنساء البالغات مسؤولية الحصول على الطعام، ولكنهن يتناولن الطعام أخيرًا وبكميات أقل من أي شخص آخر.

كما ذكر البيان أن" حوالي 9 من كل 10 نساء (87%) أشرن إلى صعوبة تجربتهن في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال. حيث تلجأ بعض النساء إلى تدابير تكيف متطرفة، مثل البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في صناديق القمامة".

نعرض لكم في الإنفوغراف أعلاه بعض الحقائق المروعة التي تعكس الظروف الصعبة التي تعيشها النساء في غزة.