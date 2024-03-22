بلينكن يعود إلى إسرائيل لمزيد من المحادثات الصعبة مع نتنياهو

بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر على سد الفجوات المتبقية بشأن صفقة الرهائن في غزة

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(CNN)-- يعود وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الجمعة، في إطار مسعى دبلوماسي مكثف للتوصل إلى "وقف إطلاق نار مستدام وفوري" في غزة وردع أي هجوم إسرائيلي على رفح.

ومن المقرر أن يجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية، وتتزامن زيارته مع استئناف المحادثات في الدوحة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وتتزامن أيضًا مع التصويت في الأمم المتحدة على قرار مجلس الأمن الذي ترعاه الولايات المتحدة والذي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في حرب غزة.

ومن المتوقع أن تتسم اجتماعات بلينكن بالتوتر، حيث تعهد نتنياهو بتنفيذ توغل عسكري إسرائيلي في رفح، حيث اضطر أكثر من مليون شخص إلى الفرار.

ومن المتوقع أن يضغط كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مرة أخرى على إسرائيل بشأن الحاجة الملحة لمزيد من المساعدات الإنسانية للوصول إلى الناس في غزة.