دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تدوينة عقّب فيها على إعلان الحكومة المصرية، الخميس، زيادة أسعار منتجات بترولية مثل البنزين والسولار وأنبوبة (أسطوانة) غاز الطهي (البوتجاز).

وقال ساويرس في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "سولار ١٠ ج بدلا من ٨:٥٠ ج.. بنزين ٩٥ ١٣:٥٠ ج بدلا من ١٢:٥٠ ج.. بنزين ٩٢ ١٢:٥٠ ج بدلا من ١١:٥٠ ج.. انبوبه غاز منزلي ١٠٠ ج بدلا من ٧٥ ج.. انبوبه غاز تجاري ٢٠٠ ج بدلا من ١٥٠ ج.. المفروض ان بنزين ٩٥ يزيد بنسبة أعلى لان من يستعمله الطبقات الأغنى والسيارات الفارهة .. اما ٩٢ فالزيادة مفروض تكون اقل بمعني.. زيادة ٩٥ ب ٣ جنيه مثلا و ٩٢ ب ٥٠ قرش بدل جنيه مثلا".

وكانت وزارة البترول المصرية قد قالت في بيانها إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد الأسعار اتخذت هذا الإجراء لـ"تصحيح أسعار هذه المنتجات، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة".

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى "تقليل جزء من هذه الفجوة".