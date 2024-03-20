بين طلبات "حماس" ورفض نتنياهو.. كيف يبدو مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

هل تسبب حرب غزة تدهورًا في العلاقات بين أمريكا وإسرائيل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تدوينة لوزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، تطرق فيها لمطالب إقامة دولة فلسطينية بأعقاب هجمات حركة حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال بومبيو في التدوينة التي نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) إن "إنشاء دولة فلسطينية رداً على مذبحة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر سيكون بمثابة مكافأة واضحة للإرهاب".

من جهته رد سايورس قائلا بتدوينة باللغة الإنجليزية على صفحته بأكس: "ماذا عن قبل 7 أكتوبر... هل كان هناك أمل بدولة فلسطينية؟؟"

يأتي هذا مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس داخل غزة بعد الهجمات التي شنتها الحركة داخل إسرائيل في الـ7 من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقا لآخر الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع فإن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 31,553 قتيلا، فيما أُصيب 73,546 شخصا، داخل القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ولا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل من الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في غزة.

وحذر تقرير صارخ صادر عن مبادرة لمنظمات غير حكومية وحكومات ووكالات الأمم المتحدة، الاثنين، من أن المجاعة ستنتشر في شمال غزة خلال الفترة بين منتصف مارس/ آذار الجاري، ومايو/أيار المقبل، وفي الجنوب، دخلت محافظات دير البلح وخان يونس ورفح جميعها في المرحلة الرابعة أو "مرحلة الطوارئ"، وفي أسوأ السيناريوهات ستواجه "خطر المجاعة في يوليو/ تموز 2024"، بحسب التقرير.