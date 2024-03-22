الحكومة المصرية تعلن زيادة أسعار الوقود.. وتوضح الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، زيادة أسعار منتجات بترولية مثل البنزين والسولار و أنبوبة (أسطوانة) غاز الطهي (البوتجاز).

وقالت وزارة البترول، في بيان، عبر فيسبوك، إن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد الأسعار اتخذت هذا الإجراء لـ"تصحيح أسعار هذه المنتجات، وذلك فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة و سعر البيع بزيادة غير مسبوقة".

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى "تقليل جزء من هذه الفجوة".

ونشرت الوزارة الأسعار الجديدة التي ستطبق اعتبارا من الجمعة:

البنزين (95) 13.50 جنيه/ لتر (0.29 دولار).

البنزين (92) 12.50 جنيه/ لتر (0.27).

البنزين (80) 11 جنيه/ لتر(0.24).

السولار: 10 جنيه/ لتر(0.21 دولار).

أنبوبة "البوتاجاز": 100 جنيه(2.14 دولار).

