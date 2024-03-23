دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إمام الحرم المكي والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، تفاعلا واستغرابا بين بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عدم تأدية دعاء القنوت في الحرم المكي، الجمعة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسديس يقول فيه موضحا: "الإخوة المصلون أحب التنبيه أن على الإمام أحيانا من السنة أن يترك دعاء القنوت في صلاة الوتر وهذا ما سنفعله إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

وتداول نشطاء رأي مفتي المملكة العربية السعودية الراحل، عبدالعزيز بن باز حول ترك الأئمة دعاء القنوت بصلاة الوتر، حيث ورد له سؤال منشور على موقع الرسمي كان نصه: "في رمضان أحيانًا يتركون القنوت وأحيانًا يقنتون، ويقولون: النبي صل الله عليه وسلم كان يقنت يومًا ويترك القنوت يومًا؟".

ورد ابن باز قائلا: "ما له أصل، لكنه مستحب، من تركه فلا بأس، الصحابة فعلوه تارة يقنتون وتارة لا يقنتون، والنبي صلى الله عليه وسلم عَلَّم الحسن، ما قال افعله تارة وتارة، علمه القنوت كيف يقنت، فإذا داوم عليه فلا بأس، فعله جماعة من الصحابة، وإذا ترك بعض الأحيان فلا بأس، مستحب نافلة، وإذا تركه بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب؛ من باب التعليم".